UNTERNBERG. "Inumed" steht für Institut für nutriologische Medizin. Beheimatet ist es in Moosham bei Unternberg. Sein Leiter ist der Nährstoff- und Sportmediziner Dietmar Rösler, der auch der medizinische Leiter der Nutropia Pharma GmbH ist. Inumed ist jetzt seit November 2020 in Betrieb. "Das, was wir machen, ist eine komplett neue und innovative Herangehensweise an die Ernährungsmedizin", sagt Rösler, "und diese – so glaube ich – ist sehr zukunftsweisend.“

Erstens: Eine Ordination



Dabei hat Inumed drei Dimensionen. Zum einen versteht man sich als Ordination, wo Patienten hingehen, die ein gesundheitliches Problem haben; wo Klienten einen Gesundheits-Check machen und über ihre zelluläre Gesundheit mehr erfahren können. "Die Schwerpunkte dabei sind die orthomolekulare Medizin – die Nährstoffmedizin, die Sportmedizin, die Präventionsmedizin sowie die funktionelle Medizin", erklärt Rösler. "Wir schauen uns also all das an, was man zur Optimierung der Gesundheit beitragen kann, ohne Medikamente einzusetzen", führt er aus. "Dabei betrachte ich die Patienten mit einer ernährungsmedizinischen Brille, befrage den Klienten und führe eine spezielle Anamnese durch. Eine Symptomanalyse zeigt dann, ob Hinweise auf Mängel vorhanden sind. In der Folge wird das Blut untersucht. Zeigen sich Mängel, so steuern wir dann gezielt dagegen", erklärt Rösler und ergänzt: "Weiters führen wir bei uns im Haus HRV-Messungen (Herzratenvariabilität) durch, die Auskunft über das vegetative Nervensystem gibt. Auch Schwermetalltests sind bei uns möglich.

"Ernährungsmedizin funktioniert nicht ohne Kenntnisse der menschlichen Biochemie; man muss die Tausenden von biochemischen Reaktionen überblicken, um dann daraus für den Patienten einen positiven Effekt ableiten zu können; und man braucht dazu Nährstoffe. Diese benötigt der Körper, nur so hat er die Möglichkeit, gesund zu sein. Gibt es einen Mangel oder Stau beziehungsweise gewisse Stoffwechselschritte, die nicht ordentlich ablaufen können, dann kann es über Jahre oder Monate hinweg zu chronischen Erkrankungen kommen. Menschen, die ihre zellulären Abläufe verbessern möchten, sollten sich also einem Ernährungsmediziner anvertrauen."

DDR. Dietmar Röser, Nährstoff- und Sportmediziner

Zweitens: Ein Ort der Forschung

Die zweite Inumed-Dimension befasst sich mit ernährungsmedizinischer Forschung. "Grundlagenforschung oder spezifische Forschung zu Therapien mit Nährstoffen und wie sie sich auswirken – etwa auf das Immunsystem oder auf die Haut", erklärt Rösler. "Wir haben in dem Zusammenhang bereits Gegebenheiten herausgefunden, die so in der Literatur nicht drinnen stehen. Beispielsweise haben wir bewiesen, dass pflanzliche Omega-3-Säuren gleichwertig im Körper wirken können wie Fischöl; wenn man es mit den richtigen Co-Faktoren kombiniert, dann kann der Körper aus Leinöl also Fischöl machen", schildert Rösler und nennt eine weitere Forschungserkenntnis: "In einer anderen Studie haben wir zum Beispiel gezeigt, dass man Allergien auf ernährungsmedizinischer Ebene in den Griff bekommen kann."

"Was wir machen, ist eine komplett neue und innovative Herangehensweise an die Ernährungsmedizin; diese – so glaube ich – ist sehr zukunftsweisend", sagt der Nährstoff- und Sportmediziner Dietmar Rösler, Leiter von Inumed.

Drittens: Eigene Produktlinie

Die dritte Dimension von Inumed beinhaltet ein innovatives Behandlungskonzept, das es laut Rösler noch nicht gibt. "Dazu kommt eine zu unserer Philosophie passende Produktlinie auf den Markt mit dem Namen 'Nutribiotikum' – ein Behandlungskonzept samt Produktlinie, das von Ernährungsmedizinern für Ernährungsmediziner designt ist, um den Kollegen die ernährungsmedizinische Arbeit zu erleichtern", erläutert Doktor Rösler, "dieses Konzept ist in Ausarbeitung. Bei uns in Moosham wird es seit einem halben Jahr erfolgreich verwendet. Noch im Laufe dieses Jahres werden wir voraussichtlich damit auf den Markt gehen."

