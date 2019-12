Der Tisch 41 Tamsweg/Lungau beteiligte sich an der "Weihnachtspackerlaktion" von Round Table.



LUNGAU, RUMÄNIEN (pjw). Die "Weihnachtspackerlaktion" von Round Table will Weihnachtsgeschenke an Kinder bringen, welche sonst kein Geschenk bekommen würden. Dabei steht ein Grundgedanke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern. Die Mitglieder vom Tisch 41 Tamsweg/Lungau freuten sich daher sehr, letztes Jahr über 500 liebevoll verpackte Geschenke von den Lungauer Kindergartenkindern und Schülern erhalten zu haben. Nach dem Einsammeln, Sortieren nach Alter und Geschlecht und Verpacken, wurden die Packerl von der Spedition Steinlechner kostenlos ins Zentrallager transportiert.

Von dort – so berichtet man uns vom Tisch 41 Tamsweg/Lungau – gingen die Packerl an Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in ländlichen Gegenden Rumäniens; Mitglieder von Round Table und Ladies Circle Österreich waren vor Ort, um die Weihnachtspackerl zu verteilen und sicherzustellen, dass sie auch am Bestimmungsort ankommen.