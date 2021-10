Die Arbeiterkammer Salzburg bietet in Tamsweg kostenlose Mint-Kinderbetreuung auch in den Herbstferien an.

TAMSWEG. Die kostenlose Mint-Ferienbetreuung der Arbeiterkammer (AK) Salzburg wird auch in den Herbstferien angeboten. Von 27. bis 29. Oktober gibt es in den Räumlichkeiten des Lungauer Bildungsverbunds in Tamsweg eine Kinderbetreuung für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. Das gab die AK bekannt. Während am Vormittag Roboter programmiert, Metallmodelle hergestellt, Geocaching kennengelernt oder die Programmiersprache Arduino entdeckt würden, werde am Nachmittag ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit den Kinderfreunden organisiert. Die Verpflegung sei inkludiert. Das Betreuungsangebot ist laut der AK Teil des Zukunftsprogramms „AK extra“ und für AK-Mitglieder kostenlos." Die Kapazitäten sind begrenzt, daher jetzt noch schnell einen Platz sichern“, lädt AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter Eder ein. Anmeldung für einen der begrenzten Plätze unter: www.ak-salzburg.at/mint

„Ferienspaß trifft Mint“

Für Eltern sei es schon bislang schwer gewesen mit dem vorhandenen Urlaubskontingent die lückenlose Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen. Noch schwieriger sei die Situation für viele durch die Einführung der Herbstferien im vergangenen Jahr geworden. Hier will die AK einspringen und bietet eben den „Ferienspaß trifft Mint“ auch in diesem Zeitraum an.

"Mint" steht übrigens für die Begriffe Mathematik (M), Informatik (I), Naturwissenschaft (N) und Technik (T).

