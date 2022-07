Ich hab nicht die ganze Veranstaltung mitgemacht. Aber sehen Sie auch hier ein paar Stimmungsbilder vom Murtallauf 2022.

Vorbei am Mur Mäander bei St. Martin, zur Abkühlung an der Labestation in Mörtelsdorf, wo es auch eine vierbeinige Zuschauerin gab, die sich über den Fotografen hermachte, bis zu glücklichen Gewinnern. Jedenfalls hat es allen viel Spaß gemacht.