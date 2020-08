Podestplatz für Barbara Gell aus Mauterndorf – eine Sportlerin von der Tri-Union Lungau – beim Alpen Adria Swim Cup 2020 am Weissensee in Kärnten.

MAUTERNDORF. Die erst 13-jährige Barbara Gell aus Mauterndorf von der Tri-Union Lungau belegte beim international besetzten "Alpen Adria Swim Cup" am Weissensee über 3,4 Kilometer als jüngste Teilnehmerin den zweiten Platz in der Gesamtwertung aller Damen. Mit einer Zeit von 59:58 Minuten bleibt die junge Athletin als einzige Dame neben der Siegerin Antonia Horvath vom Schwimmverein Wörthersee unter einer Stunde und erreichte damit diesen Spitzenplatz.

Barbara Gell (13) blieb unter einer Stunde und erreichte damit einen Spitzenplatz.

Der Alpen Adria Swim Cup 2020 verbindet nach Auskunft der Tri-Union Lungau drei Länder – Österreich, Slowenien und Kroatien – und bietet dem boomenden Sport Freiwasserschwimmen (Open Water) eine mehr als attraktive Veranstaltungsreihe. Es seien zwar die Bewerbe in Portoroz und Novigrad coronabedingt abgesagt worden, aber trotzdem sei der Cup international gut besetzt. Das Cupfinale findet dann am 12. September in Velden am Wörthersee statt. Barbara Gell wird dort die Distanz über drei Kilometer in Angriff nehmen.

Barbara Gell in Aktion.

Auch bei den bisherigen Open Water Schwimmbewerben am Millstätter See und am Klopeiner See hatte Barbara Gell über 1,7 Kilometer beziehungweise über 1,9 Kilometer schon Top-Ten-Ergebnisse erreicht, wobei bei allen Bewerben auch bekannte Sportler – die Tri-Union Lungau nennt Beispiele wie Bea Weiß oder die Triathletin Lisa Perterer – am Start waren.

