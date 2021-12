Sie standen am Podest oder erreichten persönliche Erfolge und präsentierten den Lungau jedenfalls bravourös.

LUNGAU. Egal ob populäre Sportarten wie etwa Fußball, Eishockey und Tennis, oder weniger populäre Sportarten wie der Schießsport: Fast alle dieser Sportarten finden in Vereinen statt, wo die Kleinen von den Großen und die Jungen von den Alten lernen. Bei der Nachwuchsarbeit geht es um Motivation und auch um Vorbildwirkung. Ein Beispiel – einer weniger populären Sportart, einer Randsportart – sind die Sportschützen in Mauterndorf: der Schützen- und Jägervereins Mauterndorf.

Schützenmeister Johann König, Alexander Gruber, Oberschützenmeister Kurt Pritz, Selina Mayrhofer, Schützenmeister Johannes Wind.

Bei den Bundesmeisterschaften der Luftgewehrschützen stellen zwei ihrer Jungschützen ihre Fähigkeiten unter Beweis. Als Landesmeister beziehungsweise Vize-Landesmeister in Salzburg vertreten Selina Mayrhofer und Alexander Gruber vom Sportschützenverein Mauterndorf das Bundesland Salzburg – und sie erledigen ihre Aufgabe würdig: Selina Mayrhofer belegte den 4. Platz in der Klasse Jugend I weiblich stehend aufgelegt. Alexander Gruber belegte in der Klasse Jugend II männlich stehend frei den guten 15. Platz. Die Sportschützen von Mauterndorf freuen sich mit den beiden über dieses hervorragende Ergebnis; ist es doch das erste Mal, dass Jung-Sportschützen aus Mauterndorf bei Landes- und Bundesmeisterschaften antreten. Nachwuchsarbeit, die sich lohnt und die anspornt.

Roland Mühlbacher aus Tamsweg finisht den Ironman Frankfurt. Der Mann der Tri-Union Lungau schafft es am Ende als Dritter seiner Altersklasse auf das Podest; gesamt wird Mühlbacher 38. aus rund 1.100 Startern und qualifiziert sich damit auch für die Weltmeisterschaft.

Elena Dengg (re.) aus Mariapfarr, die für den ESV Sanjindo B'hofen – hier im Bild mit Trainerin Marianne Niederdorfer – kämpft, sichert sich erst im kroatischen Porec das Ticket für die U18-Europameisterschaft; und dann, beim U18-Europacup in Teplice (CZE) gewinnt sie die Goldmedaille.

"Erster, ja freilich“, antwortet Sportschütze Vinzenz Dröscher, als wir ihn fragen, was er geworden ist. Der Tamsweger schießt sich zum Landesmeister 2021 der Altersklasse "Senioren III" auf 100 Meter im Kleinkaliber; außerdem wird er Senioren-III-Landesmeister auch über die 50 Meter.

Die Union Lochen mit der gebürtigen St. Michaelerin Christiane "Chrissy" Schröcker sicherte sich den Meistertitel in der Gewichtheber-Nationalliga. In der Finalrunde konnte die Lungauerin, die in der Vorrunde stets aufzeigte, wegen einer Verletzung allerdings nicht starten.

"Überragend" ist eines der immer wieder auftauchenden Wörter in den Berichten des Tischtennisclubs Tamsweg, wenn es um die Leistung ihrer Nummer eins, Adam Smuda, geht. Er spielt mit Tamsweg I in der Landesliga und lehrt dort seinen Gegnern so gut wie jedesmal das Fürchten.

Michael Seitlinger aus Weißpriach muss 2021 altersbedingt von der Junior- in die Open-Staatsmeisterschaft wechseln und startet somit als Rookie in der obersten Enduro-Liga Österreichs. Am Ende des Rennens platziert er sich auf Platz neun – ein Top-Rang für den Rookie in der Profiklasse.

