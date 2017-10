"HoamART" Katschberg! Volksmusik im Gontal.

02.10.2017, 01:52 Uhr

Am Wochenende vom 29. September zum 1. Oktober gab es bei den Hütten im Gontal viel bodenständige Alpenländische Volksmusik zu hören und genießen! Ein kleines Hochtal am Katschberg, das man vom Alpengasthof Bacher ausgehend erreicht, wenn man zu Fuß etwa eine halbe Stunde um den Bergrücken herum wandert. Bei mehreren Hütten, die sich dort befinden, spielten Volksmusikgruppen. Wobei nicht alle Musikanten und SängerInnen an allen drei Tagen aktiv waren. So etwa die Tamsweger Bauernmusi, die Katschtaler Blos, die Kuchlschab´n aus Niederösterreich, die Schilcherleitn Musi aus der Steiermark, die Sunnseiten Musi aus Oberösterreich und viele mehr.Und hier, bei den Bildern vom Sonntag u.a. die Lungauer Aufgeiger, die Pongauer Geigenmusi, Bloasleatig, Tennengauer Viergesang, die Mollner Maultrommler (OÖ) und aus Niederösterreich “Huach zua”, erkennbar am Hackbrett und Bassgeige.Eine tolle Idee von den Veranstaltern! Eine schöne stimmungsvolle Veranstaltung zum genießen! Schreit förmlich nach einer Wiederholung bei der “HoamART” im nächsten Jahr!