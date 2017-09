Kulinarische Wanderung am Katschberg mit Starkoch Mike Süsser

Am 07. Oktober 2017 lädt die Ferienregion Katschberg gemeinsam mit Starkoch Mike Süsser und Josef Steffner - Restaurantbetreiber des Mesnerhauses in Mauterndorf - zu einer kulinarischen Wanderung der besonderen Art. Unter dem Titel „Süßer Oktober“ wandern die Teilnehmer gemeinsam mit den Genussexperten zu fünf Genuss-Hotspots am Katschberg, um zu kochen und zu genießen.

KATSCHBERG (red). Bereits zum 2. Mal findet die Kulinarische Wanderung “Süßer Oktober” statt, die sowohl für Genießer als auch Wanderfreunde geeignet ist: Die Veranstaltung verbindet nämlich das Beste aus den beiden Welten: Schlemmen, als gäbe es kein Morgen, und Wandern in einer der wohl schönsten Regionen Österreichs. Gewandert wird in der hochkarätigen Begleitung von Star- und Fernsehkoch Mike Süsser sowie Josef Steffner – Haubenkoch und Restaurantbesitzer des „Mesnerhauses“ in Mauterndorf.

Die Wanderung führ über fünf Genuss-Stationen am Katschberg: beginnend im

“Falkensteiner Hotel Cristallo”, über “Alpina’s und Ainkehr’s Speck-Stop”, zur

„Gamskogelhütte“, weiter zum Gasthof Bacher und zum Abschluss in die Pizzeria

„Stamperl“. An den jeweiligen Stationen kochen Mike Süsser und Josef Steffner für ihre Gäste auf. Das Menü bleibt ein Geheimnis. Doch eins ist sicher: die Besonderheiten der heimischen Küche und die Tradition des gemeinsamen Zusammensitzens werden im Vordergrund stehen: Eine Genussvolle Reise vom Aperitif bis zum süßen Abschluss.

Bei jeder Station gibt es auch musikalische Begleitung, so trägt die musikalische Untermalung der Alphornbläse zum Genuss bei, ebenso die Begleitung mit uriger Volksmusik, wie mit schwungvoller Musik zum Abschluss.



Kostenpflichtig! Anmeldungen sowie Buchungen erfolgen über das Tourismusbüro Katschberg.



Quelle: Tourismusregion Katschberg