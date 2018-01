Alpinunfall Snowboarder gegen Schifahrer

15.01.2018, 22:13 Uhr

Nach einem schwerem Unfall wird der beteiligte Snowboardfahrer gesucht, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt.

Schifahrerin unbestimmten Grades verletzt

Snowboarder gesucht

OBERTAUERN (red). Am 15. Jänner 2018, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Piste 21a, Abfahrt der Kringsalmbahn, auf Höhe der Schiständer vor der Sonnenterrasse der Kringsalm, in Obertauern, zu einer Kollision zwischen einer 63-jährigen Deutschen und einem unbekannten Snowboarder, wie es in der Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt.Die deutsche Schifahrerin aus Illingen wurde laut der Meldung durch die Kollision unbestimmten Grades im Bereich der linken Körperseite (im Beckenbereich) verletzt. Der unbekannte Snowboarder habe nach Aufforderung zum Datenaustausch die Unfallstelle verlassen.Die Erhebungen nach dem zweitbeteiligten Snowboarder verliefen bis zum Aussendung der Meldung laut Polizei negativ. Die verletzte deutsche Skifahrerin sei mittels Skidoo zum Parkplatz des Hotel "Seekarhaus" und von dort durch das Rote Kreuz ins Ärztezentrum Obertauern verbracht worden. Der genaue Unfallhergang konnte vorerst nicht erhoben werden, so die Polizei. Ein Alkovortest bei der verletzten Skifahrerin sei negativ verlaufen.

