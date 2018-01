Auf Schitour mit dem Österreichischen Alpenverein

22.01.2018, 05:00 Uhr

Mit dem Lungauer Sektionschef Willi Esl gings auf die Schwarzwand in Thomatal.

LUNGAU. Besonders aktive und ambitionierte Mitglieder der Sektion Lungau des Österreichischen Alpenvereins sind in diesen Wochen und Monaten regelmäßig in der heimischen Bergwelt unterwegs. Das Winterprogramm des Vereins bietet Interessierten zahlreiche Schitouren jeder Schwierigkeitsstufen an, die von erfahrenen Bergprofis geleitet werden. Die Bezirksblätter Lungau haben erst Anfang Jänner eine Tour mitgemacht. Geleitet wurde diese von Willi Esl, dem Obmann der Sektion Lungau.

Vorerst wurde das Vierteleck in Tweng als Ziel ins Auge gefasst. Dieser Plan musste dann allerdings verworfen werden, weil an diesem Tag Lawinenwarnstufe drei in den Niederen Tauern herrschte. So entschied sich Willi Esl seine Gruppe, bestehen aus knapp einem Dutzend Schitourengehern, zur Schwarzwand im Thomataler Nockberggebiet – in der sogenannten Weißseite – zu führen. Nach der LVS-Kontrolle der Teilnehmer ging es vom Parkplatz Nähe des Hochofens Bundschuh in Richtung Reifensteinalm und dann weiter bis zur Anhöhe. Dort herrschten eisige Temperaturen bei starken Windverhältnissen. Doch das machte den gut ausgerüsteten Schitourern nichts; die Gruppe freuten sich auf die Abfahrt, die für alle ein rießen Spaß war.Nach der sicheren Rückkehr am Parkplatz gönnte man sich vor der Heimkehr noch ein kleines Stelldichein im Gfrererstadl in Unternberg, wo man bereits Pläne für die nächsten Tourenziele schmiedete. So sind zum Beispiel sind in diesm Winter noch ein paar kleinere Touren, wie etwa auf die Gensgitsch in Göriach/Mariapfarr geplant; aber auch mehrtägige Touren, wie etwa im Bereich Matreier Tauernhaus in Osttirol stehen heuer noch am Programm.Details zu den Zielen, Terminen und wie man sich anmeldet, findet sich im Internet auf " Winterprogramm Lungau ". Es wird dann übrigens auch im Sommer ein Programm vom Alpenverein angeboten werden."Der Zweck und das Ziel des Vereines ist, die Bergwelt zugänglich zu machen, den Zugang zu erhalten, die Jugend zu fördern und aktiven Naturschutz zu betreiben", erklärt Willi Esl. Er ist übrigens seit 15 Jahren Obmann der Sektion Lungau des Österreichischen Alpenvereins. Die Sektion Lungau hat sich in diesen Jahren von gut 600 Mitgliedern auf mittlerweile 1.008 gesteigert. Das Arbeitsgebiet der Sektion umfasst in etwa zwei Drittel der Fläche des Bezirkes Lungau, wobei 350 Kilometer Weg und zwei Schutzhütten zu betreuen sind.