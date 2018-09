Brand in Gastronomiebetrieb in St. Michael im Lungau

12.09.2018, 06:44 Uhr

Am Dienstag, 11..9.2018, kam es in der Küche eines Gastronomiebetriebes in St. Michael zu einem Brand, berichtet die Polizei.

ST. MICAHEL IM LUNGAU: Am frühen Abend des 11.09.2018 kam es in einem Gastronomiebetriebes in St. Michael im Lungau im Bereich der Küche zu einem Brand, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg. Die Freiwillige Feuerwehr St. Michael, welche mit drei Fahrzeugen und 23 Mann zum Vorfallsort ausgerückt war, habe den den Brand binnen kurzer Zeit eindämmen können. Der anwesende Betreiber, welcher zunächst selbstständig Löschversuche unternommen habe, sei unverletzt geblieben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind laut Polizeimeldung derzeit noch nicht bekannt.

