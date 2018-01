Landwirt verunglückt

07.01.2018, 22:44 Uhr

In St. Michael verunglückte am Sonntag ein Landwirt und wurde unbestimmten Grades verletzt, wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt.

Am 7. Jänner 2018 um ca. 18.45 Uhr beförderte ein 55jähriger Landwirt in St. Michael im Lungau mit seinem Traktor Mist, berichtet die Polizei. Beim Abladen sei der Traktor zur Seite gekippt, wodurch der Landwirt vom Traktor geschleudert und durch den Sturz unbestimmten Grades verletzt worden sei. Der Landwirt wurde von der Rettung in das KH Tamsweg gebracht. Die Fahrzeugbergung wurde von der FF St. Michael durchgeführt, so die Polizei.

