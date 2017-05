Mauterndorf widmet sich dem Thema "Gesundheit"

07.05.2017, 05:00 Uhr

Bildungswoche vom 12. bis 20. Mai 2017

"Gerade heute entscheidend"

MAUTERNDORF. Mauterndorf, das heuer das 800-Jahr-Jubiläum ihrer Markterhebung feiert, nutzt diese Gelegenheit für eine facettenreiche Bildungswoche. Vom 12. bis 20. Mai 2017 erwartet die Bevölkerung ein Programm, das sich einem wichtigen Thema widmet: der Gesundheit.„Einen gesunden Lebensstil zu bewahren ist gerade in der heutigen Zeit entscheidend“, sagt Bürgermeister Wolfgang Eder in der Aussendung des Salzburger Bildungswerkes, und weiter: „Mit unserer Bildungswoche möchten wir unsere Bürgerinnen und Bürger bestens über die Themen Gesundheit und Fitness informieren." Auch die Nachbargemeinden lädt der Ortschef herzlich zur Teilnahme ein.

Auszüge aus dem Programm

In den Hausgemeinschaften geht es rund

„Herzinfarkt & Co“ am 20. Mai

Landesrätin Martina Berthold wird die Bildungswoche am 12. Mai, um 14 Uhr eröffnen. Die Auftakt-Veranstaltung soll unter dem Titel „I kånn mi no erinnern“ im Senioren-Tageszentrum stattfinden. Was bedeutete Gesundheit früher, was bedeutet sie heute? Generationenübergreifend soll dieser Frage auf den Grund gegangen.Die Jahrhunderte alte Geschichte des Dr.-Eugen-Bruning-Hauses soll dann beim Vortrag „Vom Armenhaus zur betreuten Hausgemeinschaft“ am 13. Mai, um 13 Uhr direkt vor Ort beleuchtet werden. Anschließend sind in den verschiedenen Wohngemeinschaften des Hauses, von 14 bis 16 Uhr, zahlreiche Veranstaltungen geplant: Wie man beispielsweise für eine gesunde und ausgewogene Ernährung richtig einkauft, erfährt man in der Hausgemeinschaft "Großeck". Gebacken wird in der Hausgemeinschaft "Fanningberg", „aberwitzige Kochgeschichten“ werden in der Hausgemeinschaft "Mitterberg" erzählt, und in der Hausgemeinschaft "Preber" dreht sich alles um das Thema „A Nudl – a Toag“.Das Thema „Herzinfarkt & Co“ soll am 20. Mai, um 19 Uhr, ebenfalls im Dr. Eugen- Bruning-Haus, den Abschluss der Bildungswoche bilden.