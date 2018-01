Schönfeld: ein Geheimtipp und ein Winterparadies

15.01.2018, 02:00 Uhr

Schifahren, Schitourengehen, Schneeschuhwandern, Rodeln, Langlaufen und einiges mehr.

THOMATAL (pjw). Schönfeld ist ein Ortsteil der Lungauer Unesco-Biosphärenpark Gemeinde Thomatal im Salzburger Lungau; es ist ein Hochtal, welches sich direkt an der Salzburger Bundeslandgrenze zu Kärnten befindet. Schönfeld gilt im Winter als ein Geheimtipp für Wintersportler, die abseits des oft hektischen Geschehens der international bekannteren Schigebiete Wintersportvergnügen erleben wollen. Durch seiner Lage auf einer Höhe von 1.740 Metern bis 2.340 Metern ist das Gebiet relativ sonnenverwöhnt und gleichzeitig auch recht schneesicher.

Drei Lifte in Betrieb

Skitourengehen

Langlaufen

Rodeln

Sternenbeobachtung

Auch in der aktuellen Saison 2017/18 sind wieder zwei Schlepplifte – der Mattehanslift und der Schilchernocklift – sowie ein Babylift in Betrieb sein. Ein Tipp für jene, die keine eigene Ausrüstung haben: Direkt am neuen "Jugend- und Familiengästehaus Schönfeld" besteht in dieser Wintersaison die Möglichkeit zur Anmietung der erforderlichen Wintersportausrüstung.Das Hochtal eignet sich auch als Ausgangspunkt für Tourengeher oder Schneeschuhwanderer. Die Umgebung bietet zahlreiche nicht präparierte Hänge verschiedener Schwierigkeitsstufen. Auf einem der präparierten Winterwanderwege lässt sich das Tal gemütlich zu Fuß erkunden, oder wer sich doch abseits der Wege im Tiefschnee bewegen will, kann auch die Schneeschuhe anschnallen.Stolz sind die Schönfelder nicht zuletzt auf ihr Angebot für Langläufer. Die in etwa 24 Kilometer lange Loipe ist präpariert und kann von Skatern als auch von Klassik-Langläufern genutzt werden; bei entsprechenden Schneeverhältnissen kann der Besucher auf bis zu 2.050 m Seehöhe zum Wendepunkt Rosaninsee im Naturschutzgebiet Rosanintal entlang des Kremsbaches und durch ein vorwiegend unberührtes, tiefverschneite Gebiet langlaufen. Auch in Richtung Bundschuh wird die Loipe heuer wieder gespurt. Auf der beschilderten Loipe reichen die Schwierigkeitsgrade von leicht bis anspruchsvoll.Für eine Rodelpartie bieten sich in Schönfeld auch einige Wege an. Wer keine eigenen Rodel dabei hat, kann sie nach vorheriger Anfrage beim Almstüberl eine ausleihen.Wegen der äußerst dünnen Besiedelung gibt es in Schönfeld wenige künstliche Lichtquellen, weshalb bei klarer Luft der Sternenhimmel sich dem Betrachter und Hobby-Astronomen funkelnd darbietet.