Verkehrsunfall mit Eigenverletzung auf der Tauernautobahn

17.09.2018, 22:54 Uhr

Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, kam knapp nach dem Tauerntunnel ein Fahrzeug ins Schleudern. Der Lenker wurde dabei verletzt.

ZEDERHAUS. Am 17. September 2018, gegen 19:15 Uhr, kam ein 52-jähriger Lenker mit seinem Fahrzeug auf der A10/Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach, im Gemeindegebiet von Zederhaus, unmittelbar nach dem Tauerntunnel rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in der Folge etwa 100 Meter einen Straßengraben entlang. Das meldet die Polizei in einer Presseaussendung. Der kosovarische Lenker sei bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt worden und musste vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Tamsweg eingeliefert werden, heißt es weiter. Die Tauernautobahn sei an der Unfallstelle bis 20:30 Uhr nur erschwert passierbar gewesen, so die Polizei.

