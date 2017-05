5. Lungauer Murtallauf 2017

10.05.2017, 07:00 Uhr

Lauf mit uns am 25. Juni 2017 entlang der Mur durch den Biosphärenpark Salzburger Lungau! Pünktlich um 10.00 Uhr erfolgt am 25. Juni 2017 der Startschuss in den Startorten St. Michael, St. Margarethen, Unternberg und Mörtelsdorf zum Lungauer Murtallauf 2017.

St. Michael

St. Margarethen

Im Zentrum von St. Michael, dem größten touristischen Ort im Lungau, starten die Teilnehmer des 21,1 km-Intersport Frühstückl Panoramalaufes. Vorbei an der landschaftlich reizvollen Murinsel, immer entlang der Mur, bis Tamsweg.In St. Margarethen, dem kleinen gemütlichen Dorf am Fuße des Ainecks, starten die 15-km Läufer den Sparkassen Erlebnislauf!Die Startschleife führt durch den gepflegten Ort und weiter entlang der Mur, der durch Renaturierungen wieder etwas an Ursprünglichkeit zurückgegeben wurde.Natürliche Landschaft und das mittelalterliche Schloss Moosham begleiten die Läufer bis Unternberg.

Unternberg

Tamsweg

Information

Mit einer Schleife durch das Ortszentrum Unternberg beginnt der Isospan Genusslauf über 10 km.Der Ökopharm Nordic Walking-Bewerb über 8 km startet ebenfalls in Unternberg.Der 5,5 km-Ehrenreich Fitnesslauf startet um 10.00 Uhr in Mörtelsdorf. Die Teilnehmer des Fitnesslaufes laufen als Erstes in das Zielgelände am Tamsweger Marktplatz ein und werden von begeisterten Zuschauern und toller Stimmung begrüßt.In allen Startorten werden die Läufer ab 9.00 Uhr musikalisch willkommen geheißen.Entlang der Strecke sind ausreichend Labestationen für die Sportler eingerichtet.Nach dem Zieleinlauf in Tamsweg am Marktplatz werden sich die Teilnehmer in der Zielversorgung stärken und das Lauffest in vollen Zügen genießen.Emotional wird es am Nachmittag. Um 13.30 Uhr startet der Stefan Ritzer Integrationslauf für Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung und um ca. 15.00 Uhr die KMK-Kinderläufe mit der Windelmeile für die Kleinsten.Eine Besonderheit ist der AK-ÖGB 3er-Staffellauf mit Sommerbiathlon (Schießstand mit Lasergewehr) mit Start um 16.00 h. Hier sind speziell Gruppen, Vereine und Firmen zur Teilnahme eingeladen.Mit dem Konzert der „Mosehammers“ wird das Lungauer Murtallauf-Lauffest abgerundet!Anmeldung, Information zu Unterkünften und Pauschalen zum Lungauer Murtallauf finden Sie unter:Alle Beiträge zum Murtallauf unter:WERBUNG