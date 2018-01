Eishockeysieg für Ramingstein

07.01.2018, 16:07 Uhr

Dark Green Ravens gewinnen zum Jahresauftakt

EC Dark Green Ravens - HCS Morzg 10:3 (4:2, 2:1, 4:0), 100 Zuschauer; Die Ramingsteiner lieferten zum Jahresauftakt gegen die Salzburger eine starke Leistung und kamen zu einem verdienten und nie gefährdeten Heimerfolg. Wesentlichen Anteil an diesem Schützenfest hatten die beiden dreifach Torschützen Mario Gautsch und Philip Steinwender. Nach dem Sieg gegen die Eisfüchse Saalfelden mit einem 5:2 zum Jahresabschluss war dies der zweite Heimerfolg in Folge. Diese Serie könnte am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die EC Oberndorfer Rams fortgesetzt werden.