Einladung zum bz-Foto-Walk in die Lobau am 12.06.2017

01.05.2017, 00:00 Uhr

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam mit Euch einen fotografischen Streifzug unternehmen. Diesmal geht es in den Nationalpark Donauauen.

Die Natur genießen und dabei tolle Fotos schießen? Auch heuer wollen wir Euch wieder herzlich dazu einladen. Während wir letztes Jahr gemeinsam am Wiener Zentralfriedhof die Natur erkundet haben, wollen wir diesmal auf Exkursion in den Nationalpark Donauauen gehen. Dabei werden wir unter fachkundiger Leitung durch die Auen spazieren und die Gelegenheit für tolle Fotos nutzen.

Anmelden und Mitmachen!

12. Juni 2017, 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr (bei Sturm wird ein Ersatztermin bekannt gegeben).10 EuroBushaltestelle 92B Lobgrundstraße (der Bus fährt nur alle 30 Minuten, daher bitte die Extra-Zeit in die Wegplanung einrechnen). Um Pünktlichkeit wird gebeten!Festere Sport- oder Trekkingschuhe, Regenjacke und/oder Regenschirm.Nach der gemeinsamen Exkursion und Fototour laden wir zum gemeinsamen Mittagessen im Bräu & Restaurant Roter Hiasl ein. Eine Mahlzeit und ein Getränk sind gratis.Alle, die sich für den bz-Foto-Walk interessieren, können ganz einfach teilnehmen, indem sie auf den Anmeldebutton am Ende des Beitrags klicken. Die Plätze für die Teilnahme sind auf maximal 20 Personen begrenzt. Diejenigen, die sich angemeldet haben, sollten bitte darauf achten, dass Sie ihre richtige Mailadresse und Telefonnummer angeben.Die Bekanntgabe der Teilnehmer erfolgt via Mail – deshalb bitte auch dennach eingegangenen Mails checken.Sollte die Teilnahme aus persönlichen Gründen am Tag der Veranstaltung nicht zustande kommen, dann bitten wir um eine zeitgerechte Benachrichtigung.