FORCHTENSTEIN. Am vergangenen Sonntag, dem 30.1.2022 hielt auf Burg Forchtenstein der Fasching Einzug. Unter dem Motto "Kindermaskerade" konnten die kleinen Ritter, Gräfinnen und Mägde in Kleinstgruppen spielerisch die Burg erkunden. Nebst der Einhaltung aller Covid-Maßnahmen kam der Spaß nicht zu kurz und die Kinder konnten sich in Kinderdisco, Bastelstube oder bei der Rätselrally quer durch die Burg ordentlich austoben.

Freude auf kommende Feste

Ein toller Nachmittag für die ganze Familie ließ die Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen auf Burg Forchtenstein steigen.