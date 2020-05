Der diesjährige 15. Mai wird ein Feiertag! Die Lokale öffnen endlich wieder ihre Türen!

Monika Harrer hat sich für diesen Tag und für die Gäste ihres Bistro´s am Mattersburger Hauptplatz etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie lädt Künstlerin Sabine Holik und ihre „sexy Ladies“ aus Pappmaché zur Ausstellung der frech-frivolen Art, bestellt aphrodisierende Pflanzen aus dem Garten der Kräuterhexe und kredenzt „Liebesspeisen der Aphrodite“.

Moni´s Hochzeits-Sträußerl-Suppe, Casanova´s Spargel-Wrap, Amor´s Rib Eye samt Eva´s süße Verführung und vieles mehr, gehen gekonnt und mit viel Liebe durch den Magen.

Die Wartezeit auf das liebestolle Bistro-Menü verkürzen - humor- und kunstvoll - die unvergleichlichen Figuren aus Sabine Holik´s Atelier in Oggau. Für die Dauer der Ausstellung darf man am Tisch von „Luise“ oder „Hilde“, dem „küssenden Pärchen“ und weiteren Charakterfiguren Platz nehmen – und geht es den Gästen so wie vielen Bewunderern zuvor, kann es gut sein, dass man sich nicht nur in Moni´s Kamasutra-Frühstückt verliebt sondern auch in Sabine´s Kunstwerke.

Das Beste daran ist: Beides darf man erwerben und mit nach Hause nehmen.

Reservierungen unter 02626/ 21738