Kürzlich wurde Hirms Bürgermeisterin und ehemalige Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik mit Stern geehrt.

HIRM. Bezirksparteivorsitzender Dieter Posch nutzte die Gelegenheit, ihr im Zuge des Bankerltratsches der SPÖ Hirm persönlich zu dieser besonderen Auszeichnung zu gratulieren.

Seit dem Jahr 2007 ist Inge Posch-Gruska Bürgermeisterin der Gemeinde Hirm. Davor – von 2000 bis 2007 – bekleidete sie das Amt als Vizebürgermeisterin. Neun Jahre lang – von 2010 bis 2019 – war sie Mitglied des Bundesrates, wobei sie 2018 Bundesratspräsidentin war.

Vielen ist Posch-Gruska durch ihren Einsatz für das gemeinnützige Projekt "Mein Laden" in Mattersburg ein Begriff. Im August diesen Jahres übergab die Initiatorin den Vorsitz des Vereins "Mein Laden", nach 12 Jahren an der Spitze des Vereins, an den Neudörfler Gemeindevorstand Martin Giefing.