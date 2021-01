Bewegung gerade im Lockdown gefragt – ASKÖ Bewegungsparcours unterstützen!

Seit dem ersten Lockdown ist Bewegung im Schulbetrieb oder im organisierten Sport schwer oder nicht möglich. Das heißt, dass die Schul- und Vereinssportstätten 140 Tage geschlossen geblieben sind. Da durch das erneute Herunterfahren des Landes und der damit verbundenen Unsicherheit, wann Schul- und Sportstätten für Bewegung wieder aufsperren dürfen, nach wie vor ein hoher Bedarf an Bewegungsparcouren besteht, werden ab sofort allen interessierten Gemeinden, Vereinen oder Institutionen die Tafeln seitens der ASKÖ Burgenland kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Team vom Landesverband rund um ASKÖ-Burgenland Präsident Dr. Alfred Kollar ist sich schmerzhaft bewusst, dass die bisher 28 Wochen mit pandemiebedingten entfallenen Turnunterrichtstunden sowie unzählige verpasste Trainingseinheiten in den Nachwuchsvereinen für über 3700 von uns im Regelfall betreuten Volkschüler/innen pro Woche nicht mehr aufzuholen sind. Jedoch kann der „Hopsi Hopper Bewegungsparcours 2.0“ Kinder und deren Eltern helfen, die Zeit bis zu einer gewissen „neuen Normalität“ bestmöglich und gesundheitsbewusst zu überbrücken.

Bewegungsparcour in Mattersburg ist geöffnet

Die ASKÖ Burgenland reagierte schon im Herbst 2020 während des 2. Lockdowns schnell auf die Schließung der Schul- und Sportstätten. Mit den Bewegungscoaches wurde in vorerst 13 Gemeinden in allen burgenländischen Bezirken der „Hopsi Hopper Bewegungsparcours 2.0“ an öffentlichen Standorten (öffentliche Plätze, bei Spielplätzen) installiert. Auf den 6 aufgestellten Parcourstafeln motiviert ASKÖ-Maskottchen und Turnfrosch Hopsi Hopper die Kinder auch im neuen Jahr in Bewegung zu bleiben. Die Übungsauswahl wurde mittlerweile an allen Standorten ausgetauscht, damit ein regelmäßiger Besuch nach wie vor spannend bleibt und sich lohnt. Besonders beliebt ist die Möglichkeit anhand eines QR-Codes die Bewegungsausführung via Videoanleitung durchzuführen.

Nähere Informationen über „Bewegungsparcours 2.0“ und die bisherigen Standorte findet man unter www.askoe-burgenland.at.