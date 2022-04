In der Volksschule Zemendorf fand die 1. "Ninja Kids Challenge" im Burgenland statt.



ZEMENDORF. Bewegungscoach Evelin Wilfing von der Sportunion Burgenland bereitete die Kinder Volksschule Zemendorf mehrere Wochen im Rahmen der täglichen Bewegungseinheit auf die Ninja Kids Challenge vor.

Zemendorf im Ninja-Fieber



Insgesamt starteten rund 60 Kinder in 4 Schulklassen in den sehr anspruchsvollen Parcours. Die Kinder mussten über eine umgedrehte Bank balancieren, Sprossenwände überqueren, mit dem Tau schwingen, über ein großes Hindernis an den Kletterstangen kraxeln, wackelige Hindernisse überwinden, einen engen Tunnel bezwingen und schließlich über die Taue zum Buzzer klettern, der das Ende des Parcours darstellte.

Die Kinder der ersten Klasse mit ihren Urkunden und Medaillen.

Die Kinder wurden in kleinen Teams eingeteilt und die einzelnen Zeiten zusammengerechnet.

"Die Ninja Challenge war ein voller Erfolg. Die Mädels und Jungs waren mit großer Motivation und Freude dabei. Aber am meisten hat mich der Teamgeist der einzelnen Klassen und die tolle Stimmung beeindruck"“, berichtet Motopädagogin und Bewegungscoach Evelin Wilfing.

Zum Abschluss bekamen die Kinder Medaillen und Urkunden von der überreicht.

Auch die Kinder der dritten Klasse meisterten den Parcours.

Weitere Ninja-Events geplant



Für Sportunion Geschäftsführer Patrick Bauer ist es wichtig, Trendsportarten zu erkennen und diese auch in Vereinsstrukturen einzubetten: "Wir werden heuer in Eisenstadt eine weitere Ninja Kids Challenge veranstalten und im Herbst dann auch einen Ninja Cup für Jugendliche und Erwachsene im Sportzentrum Eisenstadt. Außerdem möchten wir das Ninja Vereinsangebot, das bereits in Eisenstadt, Mattersburg und Pinkafeld besteht, weiter ausbauen. Dafür wird es spezielle Förderungen und Ausbildungen für unsere Vereine und Trainerinnen und Trainer geben. Mit unserem Ninja Triple gibt es auch einen mobilen Parcours, der den Ninja Sport im Burgenland noch populärer machen wird."

