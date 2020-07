ROHRBACH (OF). Hohe Ziele zu haben, ist nicht falsch. Das hat sich wohl auch SV Rohrbach-Klubchef Roman Landl gesagt. „Wir haben aber eine sehr junge Mannschaft und sind teilweise noch unroutiniert“, wischt somit Titelambitionen vom Tisch. Der ehemalige Regionalligaklub baut auf Eigengewächse. „Meist sind bis zu fünf junge Spieler aus Rohrbach am Platz“, zeigt sich Roman Landl erfreut. Gemeint sind u.a. Elias Graf, Thomas Schmidt, Manuel Mihalits oder Andreas Mihalits. Mit gezielten Verstärkungen für die ab 21. August gegen den SV Sigleß startende Punktejagd wurden Jan Michetschläger, Alexander Babel und Dominik Stöger verpflichtet. Verpflichtet zu Maßnahmen aufgrund von Corona sieht sich auch Obmann Roman Landl und erarbeitete ein Präventionskonzept: „Wir werden Sitzplätze auf der Tribüne abkleben, grundsätzlich auf den Meterabstand hinweisen und auch in der Kantine Vorkehrungen treffen. Zudem werden wir Desinfektionsmittel aufstellen.“ Die Saisonvorbereitung ist bereits im vollem Gang, wurden gegen SC Kr. Geresdorf (4:2 nach 0:2-Pausenrückstand), ASK Bad Vöslau (5:0) und SC Ortmann (0:2) schon zwei Siege eingefahren. Für den Klubchef haben diese Erfolge wenig Bedeutung: „Viel wichtiger ist der Start in die Saison.“ In der Abbruch-Saison verfügte der SV Rohrbach über die beste Liga-Abwehr: 17 Spiele davon acht Partien ohne Gegentor, nur 19 Gegentreffer erhalten. „Wir haben aber auch nur 20 Tore geschossen, waren somit die Minimalisten."