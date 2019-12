Die ASKÖ Burgenland unterstützt ab sofort neue Vereinsgründungen und Erweiterungen des Sportangebotes. Nachdem sich in den letzten Jahren die Anforderungen an Sportvereine, aber auch die Bedürfnisse der einzelnen SportlerInnen wieder zunehmend geändert haben, setzt die ASKÖ mit "Sportverein PLUS" neue Akzente.

Einerseits werden Sportvereinsgründungen besonders unterstützt, andererseits werden bestehende Vereine motiviert, ihre Angebotspalette auszubauen.

Das Ziel: Der Sportverein in der Nähe mit dem passenden Bewegungsangebot.

Der TC Schölbau Forchtenstein hat als einer der ersten Vereine die Initiative genützt und bietet mit der Trainerin Lisa ein Trainingsprogramm in den Wintermonaten im Turnsaal in Forchtenstein ein. Es werden dabei nicht nur die Tennisspieler angesprochen sondern vor allem die, die etwas für ihre Fitness tun wollen. Trainiert wird jeden Mittwoch um 19.30 Uhr. Der Einstieg ist noch jederzeit möglich.

„Alle Vereine die zu einem weiteren Ausbau einen Beitrag leisten wollen – ob als neuer oder als bestehender ASKÖ-Verein – können im Jahr 2020 besondere Fördermöglichkeiten der ASKÖ nutzen und somit ein Plus an vielen Vorteilen haben.“ so ASKÖ Landesgeschäftsführer Andreas Ponic der bei einer Trainingseinheit persönlich mit dabei war.

Vereinsinitiative für neue und bestehende Sportvereine für ein:

PLUS an Vielfalt der Sport- und Fit-Angebote

PLUS an Mitgliedschaften aller Generationen

PLUS an bewegungsaktiven Menschen im Burgenland

PLUS an NEUEN ASKÖ-Sportvereinen

PLUS an Bewegungsangeboten in Ihrer Nähe

PLUS an Gesundheit und Lebensqualität