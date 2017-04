04.05.2017 um 19:30 Uhr in 7033 Pöttsching Der passionierte EuropeTeamLeader Thomas Dworak hält am 4. Mai einen Vortrag zum Thema „samenbasierte Nahrung“. Er wird über die Philosophie des Pioniers, Gründers und Besitzers der Samennahrung Byron Belka berichten.

Der Samen ist Ursprung unseres Lebens! Die 5. Kategorie der samenbasierten Nahrungsmittel wird die Welt nachhaltig verändern und bietet interessierten Menschen Chancen in ALLEN Lebensbereichen!



Gesund zu BLEIBEN liegt ebenso in unserer Hand wie gesünder zu WERDEN!



Eintritt frei

Anmeldung erbeten: 0676 8996 8080