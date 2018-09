Mattersburg: alter Kindergarten nach Feuerwehrübung in Brand

22.09.2018, 18:43 Uhr

Acht Feuerwehren im Großeinsatz

MATTERSBURG. Der alte Kindergarten in Mattersburg, der kurz vor dem Abriss stand, wurde am Samstagnachmittag für eine Feuerwehrübung genutzt. Diese schien offensichtlich – aus bislang noch unerklärlichen Gründen – außer Kontrolle geraten zu sein. Das Gebäude stand plötzlich in Vollbrand. Die dicke Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Mattersburg, Antau, Forchtenau, Pöttelsdorf, Zemendorf, Stöttera, Walbersdorf und Wiesen waren mit rund 80 Mitgliedern und schwerem Atemschutz im Einsatz.