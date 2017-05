Pfingstfest des Sportvereins 7023 Z-S-P

Der Sportverein SV-7023 Z-S-P lädt zum dreitätigen Pfingstfest auf den Sportplatz Zemendorf. Am Samstag um 17.00 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit dem Meisterschaftsspiel gegen Lockenhaus. Um 21.00 Uhr geht die Party mit "The Covernment" los. Am Sonntag um 11.30 Uhr darf beim Frühschoppen mit dem "MV Fürst Bismarck" gelacht und getanzt werden. Am Nachmittag um 15.00 Uhr freut sich der Nachwuchs über Ihr Kommen. Am Abend gegen 20.00 Uhr spielen "A la Carte" auf. Anschließend um 22.00 Uhr gibt's was für alle ABBA-Fans: Zwei Stunden ABBA-Hits vom Feinsten mit der "ABBA Showband". Und wem das noch nicht genug ist, geht's am Pfingstmontag ab 10.00 Uhr weiter. Beim Festgottesdienst wird gedankt, dass man die letzten zwei Tage gut überstanden hat und ab 11.00 Uhr spielt "eine kleine Dorfmusik" beim Frühschoppen nochmal so richtig auf. Den Abschluss krönt noch eine Tombola mit tollen Preisen. Eintritt an allen Tagen ist eine freie Spende!