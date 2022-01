Vom Impfbus bis zum Seniorenklub: Im zwölften Bezirk gibt es in den nächsten Wochen mehrere Angebote um sich impfen zu lassen.



WIEN/MEIDLING. Die Omikron-Variante wütet zurzeit auch in Wien. So sollte man sich jetzt, soweit man noch nicht geimpft ist, den Schutz vor dem Virus holen. Dafür gibt es in Meidling ein umfangreiches Angebot: vom Impfbus bis zum Seniorenklub.

Die Impf-Termine in Meidling



Die BezirksZeitung hat die Meidlinger Termine, sich den Stich gegen Corona zu holen, zusammengefasst:

Montag, 24. Jänner: Sie können sich in der Volkshochschule Meidling in der Längenfledgasse 12 von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr Ihren Stich abholen.

Donnerstag, 27. Jänner: In der Aichholzgasse 52 wird geimpft. Geöffnet ist von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.

Der Impfbus macht wieder in Meilding Halt.

Freitag, 28. Jänner: Am Bahnhof Meidling hält der Impfbus bei der Eichenstraße. Von 11 bis 16.30 Uhr, und von. 17 bis 20 Uhr.

Sonntag, 30. Jänner: Der Impfbus macht beim Reismanhof in der Aßmayergasse 62 von 11 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr Halt.

Freitag, 4. Februar: Impfaktion im Seniorenklub am Fuchsenfeld 1-3. Von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr ist geöffnet.

Im Februar gibt es einen Meildinger "Impfschwerpunkt" im Seniorenklub am Fuchsenfeld.

Mittwoch, 9. Februar: Impfaktion im Seniorenklub am Fuchsenfeld 1-3. Von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr ist geöffnet.

Dienstag, 15. Februar: Impfaktion im Seniorenklub am Fuchsenfeld 1-3. Von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr ist geöffnet.

Für alle Termine gilt: Es ist keine Anmeldung nötig, einfach vorbeikommen. Mit ihrem Ausweis und der e-Card erhalten Sie eine Corona-Impfung.

