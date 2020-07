Wie jeder Verein wurde auch der Modellbau Club Mank in seinen Aktivitäten sehr eingeschränkt.Unser letzter offizieller Auftritt war die Hobby-Ausstellung in Mank,wo wir unsere neu erworbene Beach-Flag präsentieren konnten. Ein großes Dankeschön geht an die Firma Halbwachs aus Mank.

Ein jugendliches Mitglied spendete unserem Verein ein defektes Spielzeugauto, worauf unsere

Mitglieder deren Ersatzteilkisten durchsuchten.Diese spendeten ihre Teile und dadurch konnte das Auto mit einer Fernsteuerung ausgestattet werden,wodurch es bei Veranstaltungen als " Fahrschulauto" verwendet wird. Auch zwei weiter Manker Firmen unterstützten uns bei diesem Projekt für die Jugendarbeit.

Nach der Lockerung konnten es unsere Jugendlichen kaum erwarten, unsere Gasse als Übungsgelände zu benutzen.

Auch einige neue Modelle wurden während des Lockdowns gebaut, beziehungsweise angefangen.

Zurzeit laufen die Vorbereitungen für unsere Teilnahme am Ferienspiel in Mank am 19.8.2020 am Skaterplatz. Weitere Infos hierzu findet ihr auf der Homepage der Stadtgemeinde Mank.