Für die Bewohner des SeneCura Sozialzentrums Pöchlarn gab es Grund zur Freude – ein gemeinsamer Ausflug in die Wachau stand am Programm!

PÖCHLARN/WACHAU. In Begleitung mit der Senioren-Betreuerin Ulrike Martin und SeneCura-Mitarbeiterin Julia Wolf machte sich die Gruppe mit dem Bus auf den Weg nach Krems, um die beginnende Marillenblüte zu bestaunen.

Die Senioren kamen am Weg nach Krems aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie das Naturspektakel der Wachauer Marillenblüte sahen. „Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Wenn alles wieder grünt und die ersten Bäume wie die Magnolie, Mandel und Marille anfangen zu blühen, schlägt mein Herz höher“, so Elfriede Oberwimmer, Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Pöchlarn.

Zwischenstopp beim Eissalon

In Krems angekommen, machten sie einen Stopp bei der Schiffsstation. Bei der Heimreise fuhr die Reisetruppe auf der Mauterner Brücke nach Pöchlarn zurück, um die andere Seite der Landschaft genießen zu können und noch einen letzten Blick auf die blühenden Marillenbäume zu erhaschen. „Es war so herzzerreißend, die glücklichen Gesichter der Senioren zu sehen und wir freuen uns, dass alle diesen Ausflug genossen haben“, so Ulrike Martin.