Laut tarif.at surft man in der Marktgemeinde mit 152 MBit/s im mobilen Datennetz.

BEZIRK. Wissen Sie was Schadenfreude oder Käsekrainer übersetzt auf Englisch heißen? Nein? Dann werden Sie wahrscheinlich jetzt schnell ihr Smartphone rausholen und googeln oder ihren Sprachassistenten fragen, was die Übersetzung dieser Wörter ist. Wenn man nicht gerade im WLAN ist, kommt es nun auf die Sendestärke des mobilen Internets an, ob man die Antwort innerhalb weniger Sekunden hat oder nicht. Doch wo gibt es im Bezirk das schnellste mobile Netz?

Bilddownload in einer Sekunde

Die Internetplattform tarif.at hat auf ihrer Seite für alle Gemeinden in Österreich die durchschnittlichen Daten gesammelt – die Top Drei-Gemeinden pro Netzbetreiber mit 4G-Technologie finden Sie im "Zur Sache". Der Gewinner im Bezirk ist die Marktgemeinde Golling an der Erlauf. Im Netz von A1 surft man dort mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 152,05 Mega-Bit pro Sekunde (MBit/s). Soll heißen, wenn man z. B. ein Bild mit zehn Megabit downloaden will, ist es binnen ein bis zwei Sekunden am Handy. Vizebürgermeister Alois Kammerer dazu: "Es ist natürlich zeitgemäß, dass man schnelles Internet hat, egal wo man gerade ist." Ihm persönlich ist es nicht so wichtig, dass man schnelles Internet immer und überall hat ("bin ein geduldiger Mensch"), aber gerade für junge Menschen ist es ideal.

Bei den anderen zwei Netzanbietern "Drei" und "Magenta" haben übrigens Pöchlarn (Drei: 75,84 Mbit/s) und Loosdorf (Magenta: 90,93 Mbit/s) die Nase vorne. Übrigens: Käsekrainer und Schadenfreude sind im englischen Sprachgebrauch integriert und haben sowohl in Deutsch und Englisch die gleiche Bedeutung.

Zur Sache

Die Top Drei-Gemeinden pro Betreiber laut tarif.at:

A1

Golling: 152,05 Mbit/s Emmersdorf: 145,39 Mbit/s Melk: 117,2 Mbit/s

Drei

Pöchlarn: 75,84 Mbit/s Bergland: 73.53 Mbit/s Schollach: 71,11 Mbit/s

Magenta