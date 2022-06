100 Betriebe nehmen bereits am Lebenswegpartnerprogramm teil. Ein regelmäßiger Stammtisch im Gasthaus Schreiner wird eingeführt. Zukunftspläne. Das und mehr wurde bei der Generelversammlung vom „Verein zur Errichtung und Ausbau des Lebensweges“ im Schlossgasthof Artstetten besprochen.

BEZIRK. Neben der Neuauflage des Lebensweg-Folders, soll bis zur Herbstwanderung auch die Wanderkarte aktualisiert werden. Immerhin ist der Lebensweg durch das Hinzukommen der Gemeinde Maria Laach wesentlich gewachsen. Aktuell läuft noch die Datenerhebung.

Der Verein Lebensweg schmiedet gemeinsam mit der Destination Waldviertel Pläne für das Projekt „Herzlichkeit am Lebensweg“. Entlang der einzelnen Etappen sollen Rastplätze, Bänke in Herz-Form, aufgestellt werden. „Noch fehlen uns Plätze, wo die Leute rasten, die Aussicht genießen und gemütlich jausnen können. In Leiben und St. Oswald gibt es solche Herzbankerln schon. Ich glaube, dass das sehr einladend auf die Wanderer wirken wird“, so Obmann Konrad Friedl.

Veränderung beim Personal



Bei der Generalversammlung standen auch einige personelle Veränderungen auf der Agenda. Nach dem Ableben von Vorstandsmitglied Manfred Hackl übernimmt Friedrich Fürst die Funktion des Schriftführers. Franz Rosenkranz wird sein neuer Stellvertreter und Alois Fuchs rückt neu als Rechnungsprüfer in den Vorstand.

Darüber hinaus kündigte auch Kassierin Angela Fichtinger ihren Rückzug aus dem Vorstand an. „Es waren viele schöne Jahre, in denen sich ganz schön viel entwickelt hat und wir können stolz darauf sein, was wir geleistet haben“, sagte sie bei ihrem Abschied. Monika Mach wurde zur neuen Kassierin gewählt.