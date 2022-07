Trotz Blitz, Donner und Regen herrschte letzten Freitagabend Volksfeststimmung rund um das Feuerwehrhaus in Matzleinsdorf. Zahlreiche Feuerwehrkameraden aus Matzleinsdorf von Nachbarfeuerwehren sowie Freunde und Gönner der Matzleinsdorfer Floriani’s Liesen es sich nicht nehmen das neue HLF3 – 4000 in Empfang zu nehmen. Nachdem im Jahr 2021 das RLF-A 2000 wegen eines Getriebeschaden nach 21 Jahren ausgeschieden werden musste überbrückten man das letzte Jahr mit einem Leihfahrzeug RLFA-2000 des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf wurde ein Konzept das der Mindestausrüstungsverordnung entspricht vom Feuerwehrkommando erstellt. Im Frühjahr 2021 wurde entschieden ein HLF3 4000 über die Bundesbeschaffungsagentur anzuschaffen. Nach zahlreichen Gesprächen, Sitzungen und Planungen sowie Finanzierungsvarianten mit Bgm. Gerhard Bürg, den Gemeindevorstand sowie mit der ausführenden Firma Rosenbauer war man sich einig einen MAN mit 4000 Liter Wassertank anzuschaffen. Die Kosten für das neue Fahrzeug belaufen sich auf € 80.000, - für das Land NÖ, € 100.000, - für die Feuerwehr und € 255.387, - für die Gemeinde. Bei der Schlüsselübergabe von Bgm.Gehard Bürg an den Kommandanten der FF Matzleinsdorf HBI Thomas Höfer wünschte er allen Kameraden Unfallfreie Einsatz sowie Übungsfahrten und wünschte allen Feuerwehrkameraden ein „Gut Wehr“. Im Anschluss an die Übergabe luden die Feuerwehrkameraden alle erschienenen Gäste zu einem Imbiss und ein gutes Gläschen Wein ein.