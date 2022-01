LOOSDORF. Immer wieder sind besondere Härtefälle oder Einzelschicksale selbst im nahen Umfeld zu finden. Um schnell und unbürokratisch Hilfe anbieten zu können, wurde 2013 der Loosdorfer Sozialfonds gegründet. Ein großes Herz zeigen wieder die Unternehmen Bischof und Neidhart, die auch dieses Jahr großzügig an den Fonds gespendet haben. „Selbst in diesen wirtschaftlich fordernden Zeiten unterstützen unsere Unternehmen den Fonds großzügig. Wir sagen dafür herzlichen Dank!“, so Bürgermeister Vasku.