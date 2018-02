Heiterkeit am Musi-Stammtisch im Fasching

12.02.2018, 01:32 Uhr

Humor, Musik und Tanz kam nicht zu kurz – es ist ja Fasching!

Schauspielerische Einlagen und Sketch am Faschingsstammtisch

KRUMMNUSSBAUM. Es war ein besonders humorvollvoller Faschings-Musikantenstammtisch im Feb. 2018 im Gasthaus Nusserl in Krummnußbaum a. d. Westbahn. Darüber hinaus gab es für alle Gäste und Musiker einen Gratis-Faschingskrapfen hausgemacht von der Leiterin Peperl Karner. Für Musik, Heiterkeit und Tanz sorgten 13 Musikanten und 1 Sängerin bis zum freundschaftlichen Schlusskreis.Der Gastwirt-Schwiegersohn Andreas Hausmann stellte wieder einmal sein schauspielerisches Talent unter Beweis, indem er als verkleidete Frau auf Männersuche in Erscheinung trat und sich die Herren zum Tanz auf das Tanzparkett holte.Der anschließend vom Stammtischleiter Leo Teufl und A. Hausmann vorgetragene Sketch (musikalische, scherzhafte Gerichtsverhandlung) war ebenfalls eine gelungene Einlage, welche für herzhaftes Gelächter im vollbesetzten Saal sorgte.Der nächste Stammtisch findet am 04. März 2018 um 15 Uhr statt.