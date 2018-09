Ohne Musi geht nix im GH Nusserl

12.09.2018, 19:07 Uhr

Beim September Stammtisch wurde ordentlich gefeiert.

Teuflischer Tipp für Stammtischbesucher:

KRUMMNUSSBAUM. Der Nussbaumer Stammtischkönig Leo Teufl hatte sichtlich große Freude über den Besuch mehrerer Linzer Musikanten beim September Stammtisch. Besonders aber, weil auch ein musizierendes Ehepaar von der großen Gruppe der Linzer Quetschnspüler die weite Anreise nicht scheute, um ihren Hochzeitstag am Stammtisch im GH Nusserl zu verbringen.Der Stammtischleiter spielte dem Paar ein gefühlvoll gesungenes Musikstück, verbunden mit einem Ehrentanz im Kreise der Stammtischfamilie.Ein Stammtischbesuch ist also auch geeignet für Feiern jeglicher Art inklusive Gratismusik bei freiem Eintritt. Oder man unternimmt einfach einmal einen Familienausflug beispielsweise auch mit Enkelkinder usw. und verbringt gemeinsam einen gemütlichen Musiknachmittag. Sechzehn aktiv Mitwirkende sorgten das letzte Mal ab 15 Uhr für Stimmung und Tanzmusik bis in die Abendstunden.Unter dem Motto: „Musikantenstammtischzeit“ laden das GH-Nusserl-Team, sowie die Stammtischleitung bereits wieder zum nächsten Stammtisch am Son. 07. Oktober 2018 herzlich ein.