Melk: "Auf geht's" für die gemeinsame Fitness

17.10.2017, 09:33 Uhr

Sportler Matthias Kreuzer eröffnet neben der Tischlerei Melk sein neues Studio "ATVERO".

Wohnzimmer-Atmosphäre

MELK. "Im Vordergrund dieses Fitnessstudios steht vor allem eines: die Gemeinschaft", beschreibt Start-up Matthias Kreuzer gleich zu Beginn, was sein Studio "ATVERO" (grob aus dem Latein für "Los geht's") von anderen unterscheidet.Diesen Anblick bekommt man gleich im ersten Raum im ersten Stock. "Es ist ein Lounge im Wohnzimmerdesign", so Kreuzer. Mit Gemeinschaftsküche und Relax-Ecke plus Fernseher wird die Atmosphäre eines Wohnzimmers vermittelt. Weiters gibt es oben einen Yogaraum, die Umkleidekabinen und einen Ruheraum mit zwei verschiedenen Saunen.

Nachhaltige Geräte

Im unteren Stock befinden sich dann die Fitnessgeräte. Ein Blick auf die Gerätschaften zeigt: Ganz neu sind sie nicht. "Im ganzen Studio haben wir auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Geräte, die Spinde sowie der Küchenblock – er wurde aus recyceltem Material hergestellt – sind schon in Verwendung gewesen und hergerichtet", erklärt der Sportler.Zurück zum Gemeinschaftssinn. Eine eigene Handy-App soll diesen zusätzlich fördern. "Mit dieser App steht man direkt im Kontakt zum Trainer und es wird zusätzlich noch regionale Wettbewerbe geben, wo man sich gegenseitig zum Erfolg antreiben soll. Ansonsten sollen natürlich alle Räumlichkeiten zum gemeinschaftlichen Austausch zur Verfügung stehen", erklärt Kreuzer.