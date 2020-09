Wolkersdorf feiert den Tag der kleinen Geschäfte

WOLKERSDORF. Regionale Nachversorgung ist das Gebot der Stunde. Das dies am Wiener Stadtrand sehr gut möglich ist zeigten die Wolkerdorfer Wirtschaftstreibenden beim „Tag der kleinen Geschäfte“. Auch wenn Coronabedingt das große Programm wegfiel, lockten zahlreiche Aktionen in den den Geschäften das Publikum in die Wolkerdorfer City. Geführt wurden die Gäste über den roten Teppich. „Er soll die Verbundenheit der Geschäftstreibenden zu einander und zu den Kunden symbolisieren“, erklärt Hans Sterzinger. In Martin Sauberers Weinviertler Wohnmanufaktur wurde beim live Kochen demonstriert, dass seine Küchen nicht nur schön anzusehen, sondern auch funktional sind. WOW-Obfrau Andrea Stöger-Wastell zeigte sich über den regen Besuch hoch erfreut. So soll es sein am Tag der kleinen Geschäfte.