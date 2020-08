Austropop-Abend der Superlative

ASPARN (ir). Musik "made in Austria" war das Motto der langen Nacht des Austropop am filmhof Wein4tel, wo sich hervorragende und berühmte Musiker und Sänger, die Instrumente und Mikrophone unter der Leitung von Peter Zawrel und Michael Rosenberg weiterreichten.

Das Trio Peter Karner und Harry Pekar als „DeZwa & Chris Watzik“ haben schon vor einigen Jahren das Programm STS-Raritäten mit den großen Hits der Band aus der Taufe gehoben.

Danach begeisterte DIE Originalband von „Austria 3“ – bekannt als „WIR 4“ - mit Harry Stampfer, Harald Fendrich, Ulli Bäer und Gary Lux mit „Das Beste von Austria 3“. Unvergessliche Hits wie, "Da Hofa", "Jö Schau", "Für immer Jung", "Zentralfriedhof", "Zwickt's mi, i man, i tram" und dann die geheime Hymne "I am from Austria" ließen die zahlreichen Fanherzen höherschlagen. „Wir 4“ waren und sind als Produzenten, Texter, Musiker, Arrangeure oder Frontmen an vielen Liedern der modernen österreichischen Musik beteiligt.

„Austrotop“- mit Reinhard Reiskopf, Hannes Wiesinger, Stefan Gössinger und Band bildeten den Abschluss mit vielen Austrohits bis in die Nacht hinein. „A schware Partie, do kaun ma do ned ham gehen.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Filmhof-Festival trotz der herrschenden Corona-Bestimmung durchführen können und auch spontan von Samstag auf Sonntag wegen Gewitter verschieben konnten“, bedankte sich filmhof Intendant Michael Rosenberg bei allen mitwirkenden vor, hinter und auf der Bühne.