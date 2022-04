Schmankerl aus’m Plastiksackerl

STAATZ. Das musikalische Programm von „MIAZWA“ startete schon mit einem Versehen, "die Zwa" waren nämlich zu Dritt auf der Bühne des Schlosskellers in Staatz. Regierungsrat Josef Romstorfer und Professor Reinhard Reiskopf wurden unterstützt von Johannes Grill, der Dritte an der Gitarre. Obwohl die Proben pandemiebedingt auf eine stattliche Anzahl von gefühlt 1250 angewachsen waren, war die Abfolge der einzelnen Programmpunkte noch immer nicht so ganz geklärt. Das Musikkabarett lebt ja auch von manchen Improvisationen. „Weil das Plastiksackerl ein aussterbendes Utensil ist, gehört es unbedingt auf die Bühne“ meinte Kultakomben-Obmann Leopold Muck. Aus 122 kuriosen, alten Plastiksackerln mit Inhalt wurden einzelne wundersame Lieblingslieder, G‘schichtln und Mundartgedichte gezogen.

Den Angriff auf ihre Lachmuskeln genossen Sängerin Daria Kinzer, die 2011 Kroatien beim Eurovision Song Contest vertreten hat, begleitet von Schlagzeuger Thomas Gindl und auch die früheren „Lady Sunshine and Mr. Moon“, Elisabeth Heller und Oliver Timpe hatten viel Spaß. Der ehemalige Präsident des Lions-Club Weinviertel Nord, Walter Pilz, wippte in den hinteren Reihen mit und auch Gerti Kastner, früher Gemeinderätin in Staatz, war begeistert.

Zum Glück wurde das Publikum letztlich aufgefordert, mitzusingen. Viele konnten sich kaum zurückhalten und taten das zuvor schon heimlich.