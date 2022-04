Skulpturen und Bilder im Schlössl

MISTELBACH (ir). Der Kunstverein Mistelbach lud zur Vernissage ins Barockschlössl. Die neu gewählte Obfrau Mariana Ionita begrüßte die beiden Künstler. „Es gibt nichts Kostbareres als eine intakte Landschaft“, meinte Leopoldmuseum Vorstandsmitglied Carl Aigner in seiner Vorstellung des Malers, Grafikers und Kunstpädagogen Leopold Kogler aus St. Peter in der Au in NÖ, und sinnierte: "Wir haben Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen."

Der zweite Künstler Manfred Wakolbinger stammt aus OÖ, ist gelernter Werkzeugbauer und begann 1980 an Skulpturen aus weichem Kupfer, kalten Betonsockeln und Edelstahlrohren zu arbeiten. Aigner: "Die Skulpturen beginnen zu fliegen in einer Reise durch Raum und Zeit."

Kulturstadtrat Josef Schimmer freute sich über zahlreiche Besucher aus der Kunstszene, wie etwa Günther Esterer, Franz Schwelle, Edda Swatschina, Anthea Fraueneder, die Fotografen Heinz Cibulka und Magdalena Frey, sowie Ferdinand Altmann und Buchautor Rudi Weiß.