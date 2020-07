Bezirk: In den letzten Wochen bekommen vermehrt Handy- und Telefonnutzer Anrufe von der Tel. Nr. +43 720 145393. So auch geschehen am gestrigen Tag, um 11:27 Uhr, in Bullendorf.

Eine männliche Stimme, in halbwegs verständlicher deutscher Sprache mit übermäßigen ausländischen Akzent, stellte einige Fragen und teilte mit, dass er eine Online-Vertriebsmöglichkeit vorstellen und anbieten möchte.

Nachdem vom Anrufempfänger das unerwünschte und lästige Gespräch und Telefonat mit den Worten „Kein Interesse“ beendet wurde, läutete das Handy wenige Sekunden später abermals. Wiederum schien die genannte Nummer auf und dieselbe Stimme sagte:

Beschimpfung und Drohung per Telefon

„Hast Du keine Manieren? Warum legst Du einfach auf?“

Vom Anrufempfänger wurde auf verständliche Art und Weise die Frage gestellt, ob der Typ nicht ganz bei Sinnen sei.

Nun die Antwort des Anrufers:

„Heute Abend werde ich deine Alte fic… und dann komme ich in dein Zimmer und werde dir Manieren beibringen. Du Wichs..!“

In den Stunden darauf wurde mehrmals die besagte Tel. Nummer gewählt und es wurde versucht den Nummern-Inhaber zu eruieren und zu einem klärenden Gespräch zu gewinnen. Sämtliche Anrufversuche blieben jedoch erfolglos. Die Verbindung wurde jedes Mal sofort getrennt und es konnte niemand erreicht werden.

Google wurde befragt

Nun wurde versucht im Internet mehr über die Telefonnummer und dessen Inhaber heraus zu finden.

Auf der Suchmaschine Google gibt es tatsächlich eine Vielzahl an Einträgen und Kommentare zur besagten Nummer. „Lästige Person“, „lästig, hartnäckig, unerträglich“, „akzeptiert kein NEIN“, „aggressive Werbung“, „schlecht Deutsch sprechend“, „beschimpfen und drohen“ bis hin zu „unseriös“, „gefährlich“ oder „Betrug“ sind Vermerke und Kommentare von Betroffenen aus ganz Österreich und Deutschland zu finden!

Unseriöse Telefonnummer +43 720 145393

Bei +43 720 145393 handelt es sich eindeutig um eine absolut unseriöse Telefonnummer. Um nicht auch ständig belästigt, beschimpft oder sogar bedroht zu werden, sollten Gespräche von der besagten Nummer nicht angenommen werden.