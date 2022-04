MISTELBACH. In der Mistelbacher Mitschastraße wird in der Zeit von Dienstag, dem 19. April, bis etwa Mitte Juni 2022 die komplette Gasleitung saniert. Der Baubereich beginnt bei der Eisenbahnkreuzung auf Höhe der Firma Weninger und geht Richtung Lanzendorf bis über die Zayabrücke hinaus und schließt hier an den Baubereich aus 2021 an. Dabei kommt es zwischen Montag, dem 2. Mai und Freitag, dem 3. Juni, zu einer Einbahnführung der Mitschastraße stadtauswärts.

Die Richtung Zentrum fahrenden Fahrzeuge werden grundsätzlich über die Industrieparkstraße, die Ebendorferstraße und die Liechtensteinstraße ins Zentrum umgeleitet. Während der Querung der Industrieparkstraße wird die Umleitung über die Grubenmühlstraße geführt, die Zufahrt zu den Betrieben wird möglich sein.

Der öffentliche Linienverkehr muss ebenfalls umgeleitet werden! Hierfür ist es nötig, die Haltestellen Karl Fitzka-Gasse und während des letzten Abschnittes auch die Haltestelle Zayabrücke aufzulassen.