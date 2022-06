MISTELBACH. Movie Time! Die Jugendmarke der Arbeiterkammer – AK YOUNG – sponsert einen Kinobesuch inklusive Popcorn und Getränke für die 4BH der HLW Mistelbach. Die Schüler hatten an einem AK YOUNG Planspiel mit Schwerpunkt Wirtschaft teilgenommen und schlüpften in die unterschiedlichen Rollen von Arbeitnehmern, Unternehmen und Regierung. So erlebten sie betriebs- und volkswirtschaftliche Abläufe hautnah und konnten ihre Interessen vertreten und umsetzen.

Beim anschließenden AK YOUNG Gewinnspiel waren sie erfolgreich und wurden mit einem Kino-Gutschein für die gesamte Klasse belohnt.