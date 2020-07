Neue Räumlichkeiten für Lid Operationen

MISTELBACH (ir). Dr. Marianne Kolander-Koller, Fachärztin für Augenheilkunde eröffnete in Mistelbach am Mondscheinweg 1/Top11 – nachdem sie drei Jahre in den Praxisräumlichkeiten bei Hautärztin Regina Wildling eingemietet war – ihre eigenen Operationsräumlichkeiten für Plastische Lidchirurgie.

„Ich habe alles mit Liebe zum Detail gestaltet. Es ist mir sehr wichtig, dass sich meine Patienten in hellen Räumen mit angenehmer Atmosphäre, durch Entspannungsmusik und Aromatherapie unterstützt, sehr wohl fühlen“, betont die Oberärztin vom LK Mistelbach, die nun in ihrem modernst ausgestatteten Eingriffsraum ambulante Ober- und Unterlidstraffungen bei sogenannten Schlupflidern oder Tränensäcken durchführt. Der Schnitt wird sorgfältig in die natürliche Lidfalte des Oberlides gelegt, dass der Eingriff so gut wie keine sichtbaren Spuren hinterlässt.

Eine Brauenhebung (bei Brauen Ptose) ist hauptsächlich bei Männern notwendig, da die abgesunkenen Brauen zu einer Gesichtsfeldeinschränkung führen können. Weiters werden Warzen, Muttermale, Xanthelasmen (Fetteinlagerungen) und Gerstenkörner entfernt.

15jährige Operationserfahrung hat die Allgemeinmedizinerin mit Notarztdiplom, sowie psychosomatischer und psychosozialer Ausbildung: „Ich nehme mir für ein umfassendes Aufklärungsgespräch über den geplanten Eingriff in meiner Augenordination in der Hafnerstrasse 5 ausreichend Zeit.“ Der Eingriff erfolgt ambulant in Lokalanästhesie, dauert etwa eine Stunde und wird immer von erfahrenen OP-Schwestern begleitet, wobei vorher beruhigende Medikamente gegeben werden. Um den Heilungsprozess optimal zu unterstützen, legt die Fachärztin auf intensive Nachbetreuung auch mit Homöopathie und Naturheilkunde, rund um die Uhr großen Wert.

Bei Bewilligung der Krankenkasse (Gesichtsfeldeinschränkung) wird ein Teilbetrag nach Einreichen der Rechnung refundiert.

„Ich freue mich, jetzt noch flexiblere Operationstermine anbieten zu können. Meist wird an einem Freitag operiert, was den großen Vorteil bietet, dass die ersten drei Tage nach dem Wochenende überstanden sind.“