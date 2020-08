Scherben aus Schloss Loosdorf auf großer Tour

LOOSDORF (ega). Durch eine zufällige Begegnung bei einer Teezeremonie waren japanische Wissenschafter auf den „Schatz“ der Familie Piatti aufmerksam geworden. Auf Initiative von Frau Machiko Hoshina war 2018 und 2019 ein Team um Professor Arakawa nach Loosdorf gereist, um die Scherben der Installation „Scherbenzimmer - Mahnmal gegen die Zerstörung durch den Krieg“ zu begutachten. Was Professor Awakara im Schloss vorfand, übertraf seine Erwartungen bei weitem. Seine Mitarbeiter fügten Scherbe um Scherbe wieder zusammen, Höhlenforscher Robert Bouchal versuchte fehlende Teile aus den Schlosskellern zu bergen. Das alte, teils japanische Porzellan bekam nach und nach wieder Form und Wert.

Zur Zeit wird eine Ausstellung der Kunst-Universität im Okura-Museum in Tokio vorbereitet, bei der nun die ehemaligen Scherben aus Schloss Loosdorf präsentiert werden. Zeitgleich und im Zusammenhang soll eine Konferenz zu dem Thema „Kulturgut und Krieg“ stattfinden, die der Frage nach dem Wert von Kulturgut nachgeht. Dabei wird aus verschiedenen Blickwinkeln hinterfragt, wie wichtig die Restaurierung von Kunstwerken nach der Verwüstung durch Kriege ist. Und ob es überhaupt Sinn macht, zum Beispiel Scherben wieder zu einem großen Ganzen zusammenzufügen.

Die Objekte der Familie Piatti aus dem „Scherbenzimmer“ sind für diese Betrachtungen das lebende Beispiel. Verena Piatti führt die Fragestellung zu einem Ende: „Wann macht es Sinn Dinge aufzuheben? Nur dann, wenn wieder „Leben“ und Wert hineinkommt! Überall dort, wo Anerkennung und Wertschätzung passiert, werden Dinge wieder interessant.“

Zuerst wird das restaurierte Porzellan aus Schloss Loosdorf als Teil einer Ausstellung in Tokio gezeigt. 2022 sind für die vorgesehene Wanderausstellung durch Japan schon zwei weitere Stationen fixiert. Wie es dann weitergehen soll, ist noch unklar.

Heuer verhindert das in Japan geltende Versammlungsverbot wegen Covid-19 leider, dass Verena und Alphons Piatti zur Eröffnung der Ausstellung nach Tokio reisen können. Vielleicht ist 2022 der bessere Zeitpunkt.