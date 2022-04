LAA. Seit einigen Wochen erreichen uns sehr traurige Bilder von unschuldigen Menschen, die ihre Heimat notgedrungen verlassen müssen. Auch die geografische Nähe des Krieges von 649,70 Kilometer Luftlinie rüttelte die Schüler der Sportmittelschule Laa wach und sie kamen zum Entschluss: Wir müssen helfen! Im Rahmen der tiergestützten Unverbindlichen Übung „Tier & Wir“ wurde das Klassenzimmer in eine Osterwerkstatt verwandelt. Das soziale Lernen, das hierbei im Vordergrund steht, veranlasste die Kinder, Osterhasen aus Holz und Beton zu basteln, um diese auf dem Laaer Stadtplatz zu verkaufen. Die Schulhündin Mali, eine staatlich ausgebildete Therapiebegleithündin, unterstützte und motivierte das ganze Team tatkräftig.

Wie groß die Solidarität und Hilfsbereitschaft ist, zeigte sich nicht nur an der Bevölkerung, sondern auch bei den Mitschüler und Pädagogen der Sportmittelschule. Und so konnten die Kinder von „Tier & Wir“ 1.251,17 Euro einnehmen, die der Organisation „NÖ hilft“ übergeben wird. Das Geld wird für medizinische Unterstützung in der Ukraine verwendet. Die Spendenaktion der SMS Laa soll ein Zeichen dafür sein, dass wir alle in einer friedlichen Welt leben wollen.