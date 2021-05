WOLKERSDORF. Es ist bereits die vierte Adresseänderung für das Haus in Obersdorf. Es wurde 1952 errichtet und hatte ursprünglich die Nummer 235 Obersdorf. Dann wurde es zur Bahnstrasse 3 und später zur Bahnstrasse 5. Da es aber in Wolkersdorf, sowie in Obersdorf eine Bahnstraße gibt, kam es immer wieder zu Verwechslungen. Seit Mai 2021 heißt die Adresse nun zum Sebastian Neidplatz 5.

Regina und Ernst Trost, sowie ihre Nachbarn am Sebststian Neidplatz sind nun froh eine eineindeutige Adresse zu haben.

Die neue Hausnummer wurde feierlich enthüllt.