Waldheuriger-Martinsklause öffnet die Pforten

MISTELBACH (ir). Mit Live-Musik Schweinsbraten und Heurigenbuffet fand die Eröffnungsfeier mit Ortsvorsteher Herbert Eidelpes, Stadtrat Peter Harrer, sowie zahlreichen Mistelbacher Stammgästen und Bekannten des Wirtspaares statt.

Der 54jährige Weinliebhaber Josef Juen, der wegen der Liebe (auch zum Wein) aus Tirol ins Weinviertel gezogen und in Bullendorf zu Hause ist, übernahm gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Gabi Gollhofer den bekannten Gastronomiebetrieb „Waldgasthof Martinsklause“.

Joe hat das Handwerk des Gastronomen von der Pike auf gelernt, und war jahrelang in Top-Gastrobetrieben Tirols tätig. Das neurenovierte Lokal wird hinkünftig als „Waldheuriger Martinsklause“ von Montag bis Sonntag geöffnet sein. Wochentags von 11:30

bis 14:00 Uhr werden die Gäste mit einem Mittagsmenü verwöhnt werden.

Im Sommer sind an den Wochenenden abwechslungsreiche Outdoor Themen-, Schmankerl- und Musik-Abende geplant. Wie zum Beispiel Wildessen, Stockfleischessen, Grillabende

und vieles mehr. Besonders wichtig ist es dem Gastwirt, sämtliche Lebensmittel, Produkte und Getränke aus der Region, von örtlichen Erzeugern und Direktvermarktern zu beziehen. Altwirtin

Aloisia Sroufek wurde für ihre 40jährige Mitgliedschaft bei der Hauerinnung von Oberzechmeister Martin Lehner und Altzechmeister Ludwig Sünder geehrt.